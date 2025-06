la lezione di vita della taulantet una squadra fatta tutta di albanesi

La Taulantet – che ha superato ogni aspettativa, unendo passione e determinazione – rappresenta molto più di una semplice squadra di calcio. È un esempio di come il talento, l’unità e la voglia di emergere possano trasformare un sogno in realtà. Questi momenti ci insegnano che lo sport è un potente veicolo di integrazione e orgoglio. La loro storia ci ricorda che, spesso, le vittorie più importanti sono quelle che portano con sé messaggi di speranza e identità.

Certe storie meritano di essere raccontate, perché racchiudono molto più di un gol, di una vittoria. Anche di una promozione. È il caso della Taulantet, la squadra di Perugia composta interamente da giocatori albanesi, che ha riscritto la storia calcistica dell’Umbria conquistando la promozione in Prima Categoria. Un traguardo straordinario, ma soprattutto simbolico, che parla di sport, di comunità, di riscatto e di identità. La Taulantet - che ha sede a Bastia Umbra - è nata nel 2012, nei campionati amatoriali, come progetto di integrazione per i ragazzi di origine albanese residenti in Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it