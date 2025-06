La legalità parte dalle scuole

La legalità si costruisce partendo dalle scuole, veri laboratori di crescita civica. Con la conclusione dell’anno scolastico, è il momento di riflettere sui risultati di un percorso intenso e coinvolgente. Dall’inizio dell’anno, i Carabinieri di Osimo hanno portato il loro contributo in 18 istituti, toccando oltre mille studenti e rafforzando i valori fondamentali di rispetto e responsabilità. L’attività...

Con la conclusione dell’anno scolastico, è tempo di consuntivi anche per quanto riguarda il contributo fornito dai Carabinieri di Osimo alla formazione della cultura della legalità. Dall’inizio dell’anno scolastico sono state 18 le scuole coinvolte nell’iniziativa: 14 istituti d’istruzione secondaria (9 di primo grado e 5 di secondo grado) e 4 d’istruzione primaria. I ragazzi che hanno partecipato agli incontri sono stati mille e 160. L’attività è stata messa in campo per far conoscere meglio l’Arma dei Carabinieri e sensibilizzare i giovani su temi come l’uso consapevole dei social network, il bullismo e il cyberbullismo, l’abuso di bevande alcoliche e uso di sostanze stupefacenti, l’educazione stradale e ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it