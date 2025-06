La Juventus irrompe su Frattesi ma non solo | colpo a sorpresa dal Bologna

La Juventus si fa sentire forte e chiara sul mercato, puntando dritta su Frattesi e lasciando il segno con un colpo a sorpresa dal Bologna. Con l'obiettivo di convincere l’Inter e aprire le porte a una nuova rivoluzione, i bianconeri sono pronti a spingere sull’acceleratore nei prossimi giorni. Il calciomercato si infiamma: cosa riserveranno le prossime mosse dei campioni d’Italia? Restate con noi per scoprirlo.

