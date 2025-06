La Juve Stabia guarda avanti | pronto il rinnovo a Lovisa un ex Napoli in pole per la panchina

La Juve Stabia si prepara a scrivere un nuovo capitolo, puntando con decisione verso la stagione 2025/26. Con l’addio di Guido Pagliuca, la società è concentrata su due sfide fondamentali: individuare il nuovo allenatore, con un ex Napoli in pole position, e definire il futuro di Matteo Lovisa. La campagna di rinforzi e strategia sono già in atto: il club vuole guardare avanti con ambizione e determinazione.

Tempo di lettura: 3 minuti La Juve Stabia entra nel vivo della programmazione per la stagione 202526. Con l'addio ufficiale di Guido Pagliuca –  che ha lasciato Castellammare dopo due anni intensi attraverso un'accorata lettera sul sito ufficiale – la società gialloblù è ora al lavoro su due fronti cruciali: la scelta del nuovo allenatore e la definizione del futuro del direttore sportivo Matteo Lovisa, per cui si valuta un prolungamento di contratto. Lovisa verso la conferma: si tratta per il rinnovo fino al 2028. Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia Il rinnovo del direttore sportivo è prioritario.

