La Juve punta ufficialmente su Igor Tudor | accordo per il rinnovo e nuovo contratto per l'allenatore

La Juventus ha scelto di blindare il suo allenatore, Igor Tudor, con un rinnovo di contratto che sancisce la fiducia nei suoi confronti. Dopo settimane di trattative, l’accordo è finalmente vicino alla firma, prevista per venerdì, simbolo di una nuova stagione all’insegna della continuità e del progetto ambizioso della Vecchia Signora. Continua a leggere.

Igor Tudor ha trovato l'accordo con la Juventus per il rinnovo di contratto. L'allenatore bianconero firmerà venerdì il suo nuovo accordo dopo il via libera da parte della dirigenza della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: accordo - igor - tudor - rinnovo

Juventus, accordo per il rinnovo di Igor Tudor fino al 2027 + possibile opzione. Vai su X

Rinnovo automatico per Igor Tudor fino al 2026 ? Matteo Moretto spiega attraverso un post su X che grazie alla qualificazione in Champions League, Igor Tudor ha un contratto con la Juventus di circa 2 milioni di euro fino al 30 giugno 2026 ? C'è una via d Vai su Facebook

La Juve punta ufficialmente su Igor Tudor: accordo per il rinnovo e nuovo contratto per l'allenatore; Juventus, c'è l'accordo con Igor Tudor per un rinnovo fino al 2027: firma vicino; Juventus, accordo vicino per il rinnovo di Tudor fino al 2027: tutti i dettagli.

La Juve punta ufficialmente su Igor Tudor: accordo per il rinnovo e nuovo contratto per l’allenatore fanpage.it scrive: L’allenatore bianconero firmerà venerdì il suo nuovo accordo dopo il via libera da parte della dirigenza della Vecchia ...