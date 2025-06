La Juve prepara il doppio colpo da 80 milioni | l’Inter cede e incassa

La Juventus si prepara a un mercato senza precedenti, con un doppio colpo da 80 milioni che potrebbe rivoluzionare la rosa. Dopo l’investitura di Tudor e l’arrivo del nuovo DG Comolli, i bianconeri intensificano le mosse sul mercato, puntando su un profilo esperto e uno giovane talento. La stagione si preannuncia cruciale: la Champions League rappresenta il grande obiettivo per riscattare un passato deludente e riscrivere il futuro della Vecchia Signora.

I bianconeri pronti a lavorare in maniera forte e mirata sul mercato dopo la conferma di Tudor, in attesa del ds: radar su un vecchio e un nuovo pallino La Juventus ha aperto un nuovo ciclo, simbolicamente partito ieri con la presentazione di Damien Comolli, nuovo dg bianconero. SarĂ una stagione per ripartire, almeno con la Champions League da giocare per riscattare lo scorso anno piuttosto deludente. Il quarto posto è arrivato in extremis, grazie al rigore di Locatelli a Venezia, ma era il presupposto minimo da cui ricominciare. Via Giuntoli, dentro appunto Comolli che lavorerĂ con Scanavino e Chiellini, oltre a un direttore sportivo che arriverĂ insieme a un direttore tecnico.

Douglas Luiz si prepara al meglio per Juve Udinese: è la grande occasione per mettersi in mostra. Il retroscena: «Sta curando ogni dettaglio» - Douglas Luiz si sta preparando al meglio per la sfida tra Juventus e Udinese, un'occasione fondamentale per mettersi in mostra.

Aurelio De Laurentiis vuole fare di tutto per accontentare Antonio Conte e rinforzare il Napoli in vista della prossima stagione. Ecco perchè in club azzurro ha in mano un doppio colpo davvero importante Il Napoli ha in pu Partecipa alla discussione

Il Real Madrid batte un colpo: in arrivo Huijsen per 60 milioni Il Madrid si rinforza, la Juventus incassa qualcosa. In attesa dell’ufficialità Florentino Pérez ha offerto il secondo difensore a Xabi Alonso, l’olandese nazionale spagnolo Dean Huijsen. Dopo qu Partecipa alla discussione

