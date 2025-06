La guerra civile in Sudan rischia di allargarsi | scontri al confine tra le forze sudanesi e quelle della Libia Ma il generale Haftar nega | Non abbiamo effettuato alcuno sconfinamento

Una minaccia concreta che potrebbe amplificare il conflitto regionale, coinvolgendo territori già segnati da tensioni e instabilità. Mentre il generale Haftar nega ogni sconfinamento, gli scontri nella regione di Jabal al-Uwaynat sollevano preoccupazioni crescenti sulla possibile escalation del conflitto tra Sudan e Libia, con ripercussioni che potrebbero destabilizzare l’intera area mediorientale e nordafricana. È fondamentale monitorare attentamente la situazione per comprendere le reali implicazioni di questi eventi.

I recenti scontri nella zona di Jabal al-Uwaynat, al confine tra Libia e Sudan, fanno temere una pericolosa estensione della guerra civile sudanese ai Paesi confinanti, in particolare alla Libia, già provata da anni di instabilità politica e militare. Secondo quanto riportato dal quotidiano indipendente Arab Weekly, gli scontri avvenuti a sud-est della città libica di Kufra rappresentano molto più di un semplice incidente isolato: sono il segnale concreto di un’escalation militare in un’area altamente sensibile. A fronteggiarsi sarebbero state da un lato la cosiddetta “Joint Force” – una coalizione di movimenti sudanesi alleati con l’esercito regolare di Khartoum – e dall’altro il “Battaglione Sabal al-Salam”, affiliato alle forze del generale Khalifa Haftar, che secondo fonti sudanesi si sarebbe spinto per tre chilometri all’interno del territorio del Sudan. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La guerra civile in Sudan rischia di allargarsi: scontri al confine tra le forze sudanesi e quelle della Libia. Ma il generale Haftar nega: “Non abbiamo effettuato alcuno sconfinamento”

