La grande festa di San Siro con i Pinguini Tattici Nucleari

L'emozione si accende a San Siro con i Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti di una festa memorabile ricca di colori, musica e solidarietà. Tra coriandoli, poesia e tecnologia, il pubblico milanese si unisce in un abbraccio incondizionato, dando il via alla prestigiosa tournée "Hello World" del 2025. È l'inizio di un viaggio che promette di conquistare cuori e menti, portando in scena non solo musica, ma anche un forte messaggio sociale.

Milano, 11 giu. (askanews) - Una partenza col botto, una cascata di 300 kg di coriandoli, è iniziata così la grande festa dei Pinguini Tattici Nucleari a San Siro fatta di colori, gioia, intelligenza artificiale ma anche poesia e impegno contro i femminicidi. La band dopo il debutto di Campovolo arriva a Milano con l'Hello world - tour stadi 2025, l'abbraccio del pubblico è incondizionato. "Diverse tappe sono già esaurite per questo tour degli Stadi e questo ci fa capire che insomma il pubblico là fuori c'è ed è pronto alla nostra musica. È sempre una domanda che ti fai da artista, chi c'è là fuori? Come dicevano i Pink Floyd, is anybody out there? E per noi qualcuno c'è, quindi siamo estremamente felici di poter cantare insieme a loro in questo tour che ci vedrà poi cantare in tutta l'Italia".

