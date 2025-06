La galleria che cambia la mobilità del Mezzogiorno | con ' Hirpinia' Roma in 2 ore e Napoli in 60 minuti

La galleria Hirpinia sta rivoluzionando la mobilità del Mezzogiorno, riducendo i tempi di viaggio tra Napoli e Roma a sole 2 ore e quelli verso Napoli a soli 60 minuti. Questa straordinaria opera, parte della futura linea AV/AC Napoli-Bari, rappresenta un passo decisivo verso un’Italia più connessa e competitiva. Un progetto che cambierà il volto del Sud, aprendo nuove opportunità di sviluppo e crescita.

Sta nascendo un'opera destinata a cambiare radicalmente la mobilità del Mezzogiorno e dell'intero Paese. Tra la provincia di Foggia e l'Irpinia, sta prendendo forma la galleria Hirpinia: un'infrastruttura strategica, della futura linea AVAC Napoli-Bari, che collegherà la Capitanata alla rete.

