La Francia punta alla maxi-spesa militare ma l’unica grandeur è quella del debito

La Francia di Emmanuel Macron punta a un importante rilancio militare, ma il vero peso si nasconde nel debito pubblico. Mentre il governo ambisce ad aumentare la spesa per rafforzare le sue forze armate e competere sui palcoscenici internazionali, i vincoli finanziari restano un ostacolo insidioso. Il piano di Macron sulla spesa militare si configura come una sfida tra ambizione e realtà , con il debito pubblico che rischia di essere l’unica vera grandeur del Paese.

La grandeur, per ora, è solo quella del debito pubblico: la Francia di Emmanuel Macron vuole alzare nettamente la spesa militare per aumentare la sua proiezione di potenza e rafforzare le forze armate, la capacitĂ del Paese di competere negli scenari globali e di restare al traino della rinascente potenza militare tedesca, ma i vincoli dei fondi pubblici a disposizione sono difficili da ignorare. Il piano di Macron sulla spesa militare. Macron prevede di impostare un aumento della spesa per la Difesa che dovrebbe portarla tra il 3 e il 3,5% del Pil nel 2030, oltre i 100 miliardi di euro annui, ma di fronte a una situazione che vede una fragilitĂ intrinseca del Governo di minoranza di François Bayrou, grandi difficoltĂ nella ricerca di una via d’uscita sul deficit e una crescente inquietudine sociale sia nel campo centrista che nella cerchia stretta dell’Eliseo, la raggiungibilitĂ di questa soglia è messa da molti in discussione. 🔗 Leggi su It.insideover.com