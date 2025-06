La frana nel cuore del centro Due fabbricati sotto la lente | Necessari altri accertamenti

La frana nel cuore di San Miniato rappresenta un'emergenza ancora in fase di valutazione, con indagini in corso per comprendere appieno le cause e i rischi. La perdita della condotta idrica e le acque stagnanti negli scantinati accentuano la complessità della situazione, lasciando fuori casa tredici famiglie e chiuse le attività commerciali. Ritengo, alla luce degli accertamenti condotti...

Le indagini non sono ancora terminate sul movimento franoso che domenica ha interessato il versante sud-est di via 4 Novembre a San Miniato, a causa di una copiosa perdita della condotta idrica. C'è bisogno di un altro sopralluogo. Anche perché in alcuni scantinati c'è sempre acqua. Restano ancora fuori casa tredici nuclei familiari e restano chiuse le attività commerciali dei palazzi interessati. "Ritengo, alla luce degli accertamenti condotti nella giornata di oggi – spiega il sindaco Simone Giglioli – che il quadro evolverà in maniera diversificata per i tre fabbricati interessati dalla vicenda.

