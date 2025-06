La forza del cambiamento | cuore e gambe che dipingono la vita

La forza del cambiamento si manifesta nel cuore e nelle gambe di chi osa sognare e correre verso nuovi orizzonti. Arianna Mariani, trail runner bergamasca, trasforma la sua passione in arte, dipingendo sul marmo delle lapidi oggetti quotidiani che raccontano l’essenza della vita. Un simbolo di resilienza, ricordo e speranza, queste immagini ci invitano a riflettere sulla bellezza di ogni momento, anche nei ricordi più silenziosi.

