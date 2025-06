La felice nostalgia dell' ultimo giorno di scuola all' IC Cesalpino

L'ultimo giorno di scuola all'IC Cesalpino di Arezzo è un mix di emozioni che rimarranno nel cuore di studenti e insegnanti. In questa giornata di festa, tra risate, ricordi e un pizzico di nostalgia, si celebra non solo il passaggio di un ciclo, ma anche le esperienze che ci hanno reso più forti e uniti. La vita, come una pioggia di atomi, ci sorprende sempre: e questa è solo l'inizio di nuovi meravigliosi capitoli.

Arezzo, 11 giugno 2025 – . Spesso comprendiamo il valore delle cose soltanto quando le vediamo allontanarsi oppure le perdiamo. Questo è quanto hanno imparato oggi gli studenti dell'IC Cesalpino. La vita è un crogiolo di casualità, una pioggia di atomi – come cantano i Negrita – pronti a scontrarsi ea creare occasioni straordinarie. Un continuo salto ad ostacoli che talvolta non ci lascia nemmeno il tempo di voltarci indietro per ripercorrere i nostri passi. Eppure, ogni ostacolo lo facciamo nostro. Durante quest'ultimo anno scolastico gli insiemi casuali di studenti uniti sotto il nome di classi sono cresciuti come gruppo, come piccole grandi comunità.

