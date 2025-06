La famiglia rispetta la volontà del proprio caro deceduto | a 83 dona gli organi salvando vite

La generosità di una famiglia che, nel rispetto della volontà del proprio caro deceduto a 83 anni, decide di donare gli organi è un gesto di straordinaria umanità. Con grande dignità, hanno acconsentito all’espianto di fegato, reni e cornee, contribuendo a salvare o migliorare la vita di molte persone in attesa di un trapianto. Un gesto che dimostra come il rispetto e l’amore possano trasformarsi in speranza per tanti.

La famiglia non ha avuto dubbi conoscendo il pensiero e la grande umanità del loro caro ormai clinicamente dichiarato morto ad 83 anni. Hanno acconsentito ad espiantare alcuni organi fondamentali e in buone condizioni come fegato, reni e cornee, contribuendo a salvare o migliorare la vita di.

