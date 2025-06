La famiglia di Martina Carbonaro chiede un risarcimento | Uccisa in un cantiere del Pnrr

Una tragedia sconvolge la famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne vittima di un incidente in un cantiere del PNRR. L'avvocato della famiglia, Sergio Pisani, denuncia gravi responsabilità e annuncia una causa per ottenere giustizia e risarcimento. Un caso che scuote l’opinione pubblica e mette in discussione le misure di sicurezza nei cantieri pubblici, evidenziando l’importanza di garantire ambienti di lavoro sicuri per tutti.

La 14enne Martina Carbonaro è stata uccisa non tanto in un casolare abbandonato quanto in un cantiere del Pnrr. Lo sostiene l'avvocato della famiglia della vittima, Sergio Pisani, che all'Ansa aggiunge che chiederĂ un risarcimento: "Ritengo che ci siano delle gravi responsabilitĂ da accertare. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La famiglia di Martina Carbonaro chiede un risarcimento: "Uccisa in un cantiere del Pnrr"

Richiesta di risarcimento per la famiglia di Martina Carbonaro, appello a Giorgia Meloni - L'avvocato Pisani denuncia la mancanza di sicurezza nel cantiere dove la 14enne è stata uccisa e chiede l'intervento del governo.