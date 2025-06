La fabbrica dei falsi invalidi il giudice | il fatto non sussiste per medici e insegnante

In un caso che ha scosso l’opinione pubblica, la corte ha decretato l’assoluzione con formula piena per i medici Paolo Santamaria e Lorenzo Greco, così come per l’insegnante Riccardo Ragusa, smantellando le accuse di aver partecipato a una “fabbrica dei falsi invalidi”. Un verdetto che ribalta le accuse, riaffermando la loro innocenza e l’integrità professionale. La giustizia ha parlato, ponendo fine a un complesso capitolo giudiziario.

"Il fatto non sussiste". Assoluzione con formula piena per i medici Paolo Santamaria, 67 anni, di Aragona (assistito all’avvocato Emilia Vinti) e Lorenzo Greco, 68 anni di Agrigento (assistito dall’avvocato Antonino Gaziano), nonché per l’insegnante Riccardo Ragusa, 47 anni, di Raffadali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "La fabbrica dei falsi invalidi", il giudice: "il fatto non sussiste" per medici e insegnante

In questa notizia si parla di: fatto - sussiste - medici - insegnante

