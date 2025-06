La droga sociale della bellezza a tutti i costi

Viviamo in un mondo in cui la ricerca della perfezione esteriore è diventata una vera e propria droga sociale, alimentata da un'ossessione collettiva di essere più belli a ogni costo. La cultura moderna premia l'apparenza sopra ogni altra cosa, spingendoci ad accettare con superficialità le conseguenze di questa corsa sfrenata. Ma fino a che punto siamo disposti a sacrificare la nostra autenticità per questa maschera di perfezione?

Il naturale desiderio di essere più belle è diventato un'ossessione, proprio perché accettiamo, con disinvolta superficialità per le sue conseguenze, che la nostra cultura premi in modo esasperato l'apparenza.

