La diocesi celebra la Festa di Sant’Antonio liturgia accompagnata dal coro della Cappella Malatestiana

Venerdì 13 giugno, la diocesi di Rimini si anima per celebrare la festa di Sant’Antonio, il santo dei miracoli. Con il coro della Cappella Malatestiana e la suggestiva presenza del giovane francescano con Gesù Bambino, questa festa vuole rinnovare la fede e la speranza della comunità. Alle ore 19 in piazza Tre Martiri, presso il Tempietto del Miracolo, un momento di spiritualità che non potete perdere, perché insieme possiamo rendere omaggio a un santo che continua a ispirarci.

In occasione della Festa di Sant’Antonio, “il santo dei miracoli a Rimini”, la presenza di quel giovane col saio francescano che tiene Gesù Bambino in braccio, sarà celebrata venerdì 13 giugno (ore 19) in piazza tre Martiri, nei pressi del Tempietto del miracolo, la messa presieduta dal vescovo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La diocesi celebra la Festa di Sant’Antonio, liturgia accompagnata dal coro della Cappella Malatestiana

