La detenzione di Rima Hassan è un attacco di Israele all’Europa | intervista a Sergio Toribio attivista di Freedom Flotilla

Sergio Toribio, attivista di Freedom Flotilla, ci guida attraverso il coraggio e la determinazione di Rima Hassan e degli altri detenuti, simboli di una lotta contro l’ingiustizia e le azioni illegali di Israele. La loro resistenza non solo denuncia le violazioni, ma anche sfida i silenzi occidentali, rendendo questa battaglia una questione che coinvolge l’intera Europa. Perché il loro esempio ci invita a riflettere su diritti e solidarietà.

"Quelli che sono rimasti in detenzione, Rima Hassan e gli altri, hanno fatto una scelta coraggiosa. Stanno facendo salire la pressione non solo su Israele e sulle sue azioni illegali, ma anche sui Paesi occidentali che non ci hanno aiutato nella nostra missione, almeno finché non siamo stati arrestati. Tenere in prigione un'eurodeputata come Hassan, che come tutti noi non ha commesso nulla di illegale, è un attacco all'Europa". Sergio Toribio è uno dei quattro attivisti della Freedom Flotilla (su 12) che è tornato nel suo Paese 24 ore dopo che il veliero su cui navigava, la Madleen, è stato fermato in acque internazionali a 100 miglia dalle coste di Gaza dall'esercito israeliano.