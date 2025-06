La denuncia | Il sentiero Cai ’più basso d’Italia’ è impraticabile da mesi a causa dell’erba altissima

Il Sentiero Cai 608 di Novellara, noto come il "più basso d’Italia" e dedicato a don Candido Bizzarri, rappresenta un tesoro nascosto nelle valli di Novellara. Tuttavia, da mesi, la mancanza di manutenzione ha reso questo percorso impraticabile, coperto da erba altissima e dimenticato dall’amministrazione. È una perdita per escursionisti e bikers che desiderano scoprire questo angolo di storia e natura. È giunto il momento di intervenire per restituirgli splendore e fruibilità.

Sulle mappe è segnato come un punto di forte interesse. Peccato che la carente manutenzione lo renda impraticabile. Si tratta del Sentiero Cai 608 di Novellara, intitolato al compianto don Candido Bizzarri, il sentiero Cai "più basso d’Italia". A segnalare il problema è la sezione Cai di Novellara, che evidenzia come quel percorso, nelle storiche Valli, sia impraticabile per trekker e biker ormai da qualche mese, a causa dell’erba altissima. "L’ultimo sfalcio risale al settembre 2024. La convenzione per la manutenzione del sentiero con i Comuni di Novellara e Reggiolo – hanno spiegato pubblicamente dal Cai – è scaduta il 30 giugno 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La denuncia: "Il sentiero Cai ’più basso d’Italia’ è impraticabile da mesi a causa dell’erba altissima"

