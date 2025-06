La denuncia di una paziente del dottor Lizzaraga | Ho rischiato di morire dopo una liposuzione

Una denuncia scioccante scuote il mondo della chirurgia estetica: Emini Gercaliu accusa il dottor José Lizàrraga Picciotti di aver rischiato la sua vita durante una liposuzione. Un caso che solleva interrogativi sulla sicurezza e la professionalità nel settore. La vicenda continua a far discutere, gettando luce sulle possibili conseguenze di interventi non riusciti e sull’importanza di affidarsi a professionisti qualificati. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

