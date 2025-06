La delusione più grande della mia vita? L’elezione di Trump Ha trasformato l’immigrazione in benzina politica | Michael Douglas all’attacco – IL VIDEO

La recente elezione di Donald Trump ha segnato profondamente la scena politica e sociale, trasformando l’immigrazione in uno strumento di battaglia ideologica. Durante il Taormina Film Fest, Michael Douglas ha espresso la sua delusione più grande: quella per il nostro Paese. La sua riflessione ci invita a riflettere sulle conseguenze di eventi che plasmano il presente. Ma quali saranno le ripercussioni future di questa realtà complessa?

Michael Douglas, in un incontro alla 71esima edizione del Taormina Film Fest dove l’attore è ospite della serata inaugurale per ricevere il Taormina Excellence Award, non ha usato giri di parole: “La delusione più grande della mia vita? L’ultima elezione nel nostro Paese. Si tratta probabilmente della più grande delusione con cui mi sono scontrato”. Douglas, figlio di Kirk Douglas e marito dell’attrice Catherine Zeta Jones, ha vinto due Premi Oscar nella sua carriera: nel 1976 per “Qualcuno volò sul nido del cuculo” e nel 1988 per ‘Wall Street’, dove ha dato vita all’indimenticabile personaggio di Gordon Gekko diretto da Oliver Stone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La delusione più grande della mia vita? L’elezione di Trump. Ha trasformato l’immigrazione in benzina politica”: Michael Douglas all’attacco – IL VIDEO

