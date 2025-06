La coerenza è per pochi | il NO di Ranieri per rilanciare l’Italia

Negli ultimi giorni, il mondo del calcio italiano è stato attraversato da un turbine di polemiche e titoli sensazionali. Con l’esonero di Spalletti e le accuse a Gravina, si alza il velo sulla crisi che investe l’Italia. Ma in un panorama così complesso, c’è chi crede ancora nella forza della coerenza e del coraggio di rinascere. La vera domanda è: fino a che punto possiamo permetterci di perdere la fede nel nostro sistema?

Negli ultimi giorni se ne sono sentite di tutti i colori. L'esonero di Spalletti dalla Nazionale italiana, dovuto ai risultati deludenti con gli Azzurri, ha dato il via a una grande quantità di critiche nei confronti del tecnico e del sistema calcio italiano. Il più bersagliato è stato Gabriele Gravina, additato come il principale artefice del crollo dell'Italia. Mai come negli ultimi anni, infatti, la Nazionale ha trovato difficoltà nel vincere partite fondamentali per l'accesso ai Mondiali. Un qualcosa che sembra assurdo per la nostra storia, ma che è attuale e fattuale. Ciò che più ci fa prendere coscienza della gravità della situazione è la chiamata fatta a Ranieri.