La citt224 d224 voce a Biglietti agli amici, il festival del racconto, dei suoni e delle voci, torna con entusiasmo per la sua 5ª edizione! Dal 17 al 19 giugno, i verdi spazi di Piazza sull’Acqua si trasformeranno in un palcoscenico vibrante, dove arte, narrazione e musica si incontrano per celebrare l’espressione orale e le voci del nostro tempo. Un’occasione unica per immergersi in un universo di storie e emozioni. Non mancate!

La 5° Edizione di Biglietti agli amici, il festival del racconto, dei suoni e delle voci torna a partire da martedì 17 e fino a giovedì 19 giugno pressoo i verdeggianti spazi di Piazza sull’Acqua. Nato per celebrare il racconto orale, e le voci artistiche del nostro tempo, vedrà per tre giornate. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La città dà voce a "Biglietti agli amici": il programma della 5° Edizione

Biglietti agli amici 2025: racconti, suoni e voci. Da martedì 17 a giovedì 19 giugno, Rimini ospita la quinta edizione del festival dedicato alla parola, al racconto e all'incontro. Tre sere d'estate per ritrovarsi in un tempo sospeso tra letteratura, cinema, arte, musica e spettacolo.

Tre sere d'estate per ritrovarci in un tempo sospeso tra letteratura, cinema, arte, musica e spettacolo. torna Biglietti agli Amici. Rimini, ci vediamo presto. #BigliettiAgliAmici #BigliettiAgliAmici2025 Ingresso libero e senza prenotazione

