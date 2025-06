La chiusura estiva delle scuole a Milano ci costa fino a 300 euro a settimana per figlio

La chiusura estiva delle scuole a Milano può pesare fino a 300 euro a settimana per ogni bambino, creando notevoli difficoltà per molte famiglie. Sebbene in città siano disponibili numerosi campus estivi, i costi possono essere un ostacolo significativo, specialmente per quelli bilingue e di alta qualità. In questo scenario, trovare soluzioni accessibili e di valore diventa essenziale: ecco perché esplorare opzioni innovative e convenienti è più importante che mai.

La chiusura delle scuole in estate rappresenta un problema quanto mai attuale per moltissime famiglie milanesi. La proposta dei campus in città è ampia e variegata, ma richiede spesso un impegno economico non indifferente. I centri estivi più cari, spesso bilingue, arrivano a costare anche 300. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - La chiusura estiva delle scuole a Milano ci costa fino a 300 euro a settimana (per figlio)

