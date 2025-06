La chiusura del giudice di pace | Il personale spetta a San Miniato

La chiusura dell’ufficio del giudice di pace di San Miniato rappresenta un duro colpo per l’intera comunità della zona del Cuoio. Nonostante gli sforzi per salvaguardare questo servizio essenziale, la carenza di personale ha decretato la fine di un punto di riferimento fondamentale. Il sindaco Mini di Castelfranco e il collega Giannoni di Santa Croce esprimono il loro rammarico, sottolineando quanto questa decisione penalizzi i cittadini e la tutela della giustizia locale.

"Questa situazione ci rammarica profondamente, consci che la zona del Cuoio in questo modo perde un servizio che abbiamo provato a difendere nei limiti del nostro ruolo". A dirlo sono il sindaco di Castelfranco, Fabio Mini e il collega di Santa Croce, Roberto Giannoni. Il caso è quello dell’ufficio del giudice di pace di San Miniato che, dopo una lenta agonia, è arrivato alla chiusura per mcanza di personale. I due amministratori della sponda nord dell’Arno spiegano: "Noi, vista la difficoltà di San Miniato, durante l’ultimo incontro al tribunale, davanti alla presidente Dani, avevamo chiaramente proposto di dividere tra i comuni del Valdarno le spese per tenere aperto il servizio, ma l’onere di trovare i dipendenti comunali da trasferire all’ufficio giudiziario rimaneva a San Miniato". 🔗 Leggi su Lanazione.it