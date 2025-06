La casa nella prateria | la nuova famiglia Ingalls svelata da Netflix nelle foto del reboot

Netflix sta riaccendendo i ricordi con il reboot de "La casa nella prateria", un classico intramontabile degli anni '70 e '80. Le prime foto del cast alle prove e gli scorci dal set svelano una nuova famiglia Ingalls pronta a conquistare il pubblico di oggi, mantenendo vivo lo spirito della storia originale. Preparatevi a riscoprire le avventure di Pa, Laura e il resto della famiglia in una veste tutta nuova. La nostalgia si mescola all’innovazione: il ritorno è vicino!

Alcuni scatti della lettura del copione svelano il cast del reboot de La casa della prateria, in arrivo su Netflix nei prossimi mesi. Sono in corso le riprese del reboot de La casa nella prateria, classico della tv degli anni '70'80 che torna in una veste inedita grazie a Netflix. La piattaforma streaming ha diffuso le foto del cast impegnato nelle prove, mostrando la nuova famiglia Ingallas, al centro dei romanzi semi-autobiografici firmati da Laura Ingalls Wilder. Nella nuova foto di famiglia troviamo Crosby Fitzgerald nei panni di Caroline Ingalls, Skywalker Hughes nei panni di Mary Ingalls, Alice Halsey nei panni di Laura Ingalls e Luke Bracey nel ruolo del capofamiglia Charles Ingalls - insieme a Warren Christie nei panni di John Edwards, .