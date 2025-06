La Caritas a fianco degli ultimi | Affitti disoccupati e caro vita La povertà sta diventando cronica

Nel cuore di un’Italia in continua trasformazione, la povertà si sta radicando profondamente, sfidando le nostre capacità di solidarietà e ascolto. La Caritas, al fianco di chi lotta tra affitti, disoccupazione e il crescente costo della vita, ci invita a riflettere sull’urgenza di intervenire con compassione e azione concreta. Nel 2024, sarà più che mai fondamentale rafforzare il nostro impegno per restituire speranza e dignità a chi ha bisogno.

"In questi dieci anni abbiamo visto mutare la povertà in tutte le sue dimensioni, un divenire continuo e costante che richiede una preziosa attenzione, partendo dal cuore di ogni azione Caritas: l’ascolto": con queste parole il direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli, introduce il decimo rapporto Caritas, illustrato dall’economista Pierluigi Grasselli, alla presneza del vescovo Ivan Maffeis. Nel 2024 si sono presentati al Centro di Ascolto della Caritas 1.832 nuclei, con un aumento dell’1,5% rispetto all’anno precedente. L’afflusso dei richiedenti aiuto sembrerebbe stabilizzarsi, dopo i forti incrementi legati alla pandemia da Covid-19, al conflitto russo-ucraino e alla crisi energetica con relativi aumenti delle materie prime, non supportate dall’adeguamento degli stipendi. 🔗 Leggi su Lanazione.it