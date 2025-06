La carica dei 101 cani maltrattati | il salvataggio di mamme e cuccioli da un'orribile puppy mill

Una vera e propria battaglia per la vita, la carica dei 101 cani maltrattati in Nord Carolina ci ricorda quanto sia urgente fermare il mercato delle "fabbriche di cuccioli". Oltre 100 anime innocenti salvate da condizioni atroci, ma la lotta contro questo orrore continua. È ora di agire, sensibilizzare e proteggere chi non può difendersi. Continua a leggere.

Operazione di salvataggio in Nord Carolina porta al ritrovamento di oltre 100 cani, tra mamme e cuccioli, tenuti in condizioni orribili per essere poi venduti. E' il mercato delle "fabbriche di cuccioli" che in tutto il mondo, Italia compresa, non bada al benessere degli animali ma solo alle richieste delle persone per ragioni estetiche o per moda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cuccioli - cani - salvataggio - mamme

