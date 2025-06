La calda estate del sud pontino | il piano per la sicurezza

Il sud pontino si appresta ad affrontare un'estate ricca di eventi e, soprattutto, di sfide per la sicurezza. Per garantire tranquillità e ordine pubblico, ieri in Prefettura è stata convocata una riunione strategica con le forze di polizia, mettendo a punto il piano di sicurezza che accompagnerà questa stagione. Un impegno condiviso per tutelare cittadini e turisti, assicurando che ogni aspetto sia sotto controllo e gestito al meglio.

Il sud pontino si prepara a una calda estate, e non solo dal punto delle temperature. Proprio per delineare le strategia per la sicurezza nella mattinata di ieri è stata convocata in Prefettura una riunione tecnica di coordinamento con i vertici provinciali delle forze di polizia, presieduta.

