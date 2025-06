La battaglia sul salario minimo non è finita

lotta per un salario minimo dignitoso, che possa davvero proteggere i lavoratori e garantire un futuro più equo. La battaglia sul salario minimo non è ancora conclusa; al contrario, si intensifica con l’obiettivo di portare a casa risultati concreti e giusti per tutti. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questa esigenza imprescindibile troverà finalmente ascolto e azione concreta nel nostro Paese.

Al Senato i gruppi di Pd, M5S, Avs e Azione hanno presentato due emendamenti alla legge delega sui salari e sull'equa retribuzione, per cancellare il provvedimento e per riproporre la proposta unitaria sul salario a prima firma del presidente del M5S, Giuseppe Conte. "Checché ne dicano Giorgia Meloni e i suoi ventriloqui, in Italia c'è un'emergenza salari che non si risolve con la sterile propaganda. Ecco perché al Senato prosegue la nostra battaglia per l'introduzione del salario minimo. Poc'anzi in 10a commissione sono stati depositati due emendamenti, che portano la mia firma e quella dei colleghi di Pd, Avs e Azione.

