La battaglia di Milano per riaprire la piscina Argelati | il comune ferma la privatizzazione e apre al restyling

Dopo una coraggiosa mobilitazione cittadina e una petizione di massa, il Comune di Milano ha deciso di invertire rotta: la piscina Argelati resterà pubblica e riceverà un importante restyling. La struttura, chiusa dal 2022 e ormai in degrado, rappresenta un’opportunità fondamentale per rispondere alle esigenze di benessere e socialità della città, soprattutto con le estati sempre più torride. Per ridare vita alla piscina, Palazzo Marino aveva aperto all’ipotesi di...

Ci è voluta una raccolta firme e una mobilitazione della città, ma alla fine il Comune di Milano si è deciso a cambiare idea: la piscina Argelati resterà in mani pubbliche. L’impianto è stato chiuso nel 2022 e ora versa in condizioni di abbandono. Eppure, di posti come quello ne servirebbero eccome nel capoluogo lombardo, specialmente di fronte a estati sempre più roventi. Per ridare vita alla piscina, Palazzo Marino aveva aperto all’ipotesi di privatizzare l’area e darla in gestione a una società esterna. Ma questa decisione ha generato un’ondata di proteste. Che, a giudicare dagli annunci delle scorse ore, sembrano aver sortito l’effetto sperato. 🔗 Leggi su Open.online

Venti milioni di euro per riaprire la piscina Argelati, a guida pubblica e tariffe accessibili per tutti i residenti L’annuncio dell’assessora allo Sport di Milano Martina Riva Partecipa alla discussione

Infradito e aperitivo, il flash mob davanti all’Argelati chiusa da anni: “Aprite le piscine” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/06/news/piscina_argelati_chiusa_flash_mob_sai_che_puoi-424651761/?ref=twhl… Partecipa alla discussione

