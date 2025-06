La Asl pubblica la graduatoria del corso per operatore socio sanitario

Sei in attesa di conoscere il tuo risultato? La Asl di Pescara ha pubblicato la graduatoria ufficiale del corso per Operatore Socio Sanitario. Visitando il sito web aziendale nella sezione dedicata, potrai verificare la tua posizione e i prossimi passi da seguire. Non perdere questa importante occasione: rimanere informati è il primo passo verso il tuo futuro professionale nel settore socio-sanitario.

La Asl di Pescara fa sapere che sul sito web aziendale www.asl.pe.it - Sezione “Per il Cittadino” - Polo Didattico – Corsi Operatore Socio Sanitario – Anno Scolastico 2024 – link diretto https:www.asl.pe.itSezione.jsp?idSezione=1654 – è stata pubblicata la graduatoria relativa ai partecipanti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La Asl pubblica la graduatoria del corso per operatore socio sanitario

