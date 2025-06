La 1000 Miglia | la corsa per auto storiche più importante al mondo passa da San Lazzaro

La 1000 Miglia, l’evento più iconico nel mondo delle auto storiche, torna a incantare gli appassionati di tutto il mondo e a illuminare Piazza Bracci a San Lazzaro. Dopo il successo dello scorso anno, il fascino senza tempo delle vetture d’epoca si concentra ancora una volta in un’atmosfera di eleganza e passione. Prepariamoci ad accogliere le meraviglie della corsa più bella del mondo, che quest’anno partirà da Brescia per tornare a stupire.

La Corsa più bella del mondo sbarca di nuovo a San Lazzaro: martedì 17 giugno Piazza Bracci farà da scenario, dopo la fantastica esperienza dello scorso anno, all’arrivo della prima tappa della 1000 Miglia, la corsa per auto storiche più importante al mondo, che quest’anno partirà da Brescia per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - La 1000 Miglia: la corsa per auto storiche più importante al mondo passa da San Lazzaro

In questa notizia si parla di: corsa - mondo - miglia - auto

Napoli, la corsa scudetto: non solo in città, l'attesa dei tifosi azzurri nel mondo - Napoli si prepara alla corsa scudetto: l'entusiasmo non si limita alla città, ma coinvolge tifosi di tutto il mondo.

Dal 17 al 21 giugno, torna la Corsa più bella del mondo. La 1000 Miglia 2025 è pronta a riaccendere i motori: cinque giorni, oltre 400 auto d’epoca e un viaggio lungo quasi 1.900 chilometri tra città d’arte, Passi appenninici e borghi storici. Un racconto in movi Partecipa alla discussione

La 1000 Miglia è pronta a ripartire: la corsa più bella del mondo torna dal 17 al 21 giugno 2025 con 5 giornate di gara e oltre 400 auto al via! Ecco dove troverai i nostri stand con tutte le ultime novità del merchandise ufficiale: ? Martedì 17: #BRESCIA Pi Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Mille Miglia: il 17 giugno l'arrivo in piazza Bracci della corsa più bella del mondo; 1000 Miglia 2025, la corsa più bella del mondo riparte da Brescia: tutte le tappe; 1000 Miglia 2025: presentata la nuova edizione della famosa gara.

La Mille Miglia fa ancora tappa a San Lazzaro: martedì 17 giugno l'arrivo in Piazza Bracci della corsa più bella del Mondo - La corsa più bella del mondo sbarca di nuovo a San Lazzaro: martedì 17 giugno piazza Bracci farà da scenario, dopo la fantastica esperienza dello scorso anno, all’arrivo della prima tappa della 1000 M ...

La nave più bella del mondo incontra la corsa più bella del mondo: l’Amerigo Vespucci e la 1000 Miglia insieme per la prima volta - È il nodo piano, simbolo marinaresco per eccellenza, a tenere uniti i lembi di questa nuova storia tutta italiana: da una parte l’eleganza ...