LA sindaca Bass ordina il coprifuoco

La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha deciso di imporre un coprifuoco nel centro della città per arginare il dilagare di vandalismo e saccheggi. Con fermezza, ha dichiarato lo stato di emergenza locale e annunciato che le restrizioni saranno in vigore dalle 20:00 alle 6:00, colpendo un'area di circa 2,59 km quadrati. La misura rappresenta un tentativo deciso di ripristinare ordine e sicurezza, segnando un punto di svolta nella gestione delle tensioni urbane.

