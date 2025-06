LA Marines non possono fare arresti

In un’epoca di tensioni crescenti, la presenza dei Marines a Los Angeles si limita alla tutela di funzionari ed edifici federali, secondo le parole del Comandante Smith. Non sono autorizzati ad arrestare, evidenziando il delicato equilibrio tra sicurezza e rispetto dei diritti civili. La loro missione si concentra esclusivamente sul supporto ai vertici istituzionali, lasciando alle forze di polizia locali il compito di gestire le proteste.

2.01 I Marines schierati nell'area di Los Angeles per ordine di Trump non sono ancora stati chiamati a intervenire nelle proteste legate ai recenti raid sull'immigrazione e proteggeranno solo funzionari ed edifici federali. Lo ha confermato il Comandante del Corpo dei Marines Eric Smith.Per il Washington Post, Smith avrebbe affermato, durante un'udienza di bilancio a Capitol Hill,che i 700 Marines inviati a L.A. sono addestrati al controllo della folla, ma che non hanno l'autorità per effettuare arresti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: marines - arresti - possono - fare

Si allargano le proteste in America: 150 arresti a San Francisco, 700 Marines a L.A. - Le proteste contro le politiche migratorie dell'Amministrazione Trump si espandono in tutto il Paese, coinvolgendo città come San Francisco, Los Angeles, Atlanta e New York.

Si allargano le proteste in America: 150 arresti a San Francisco, 700 Marines a L.A. Trump raddoppia il dispiegamento di forze della Guardia Nazionale, mobilitando altri 2.000 riservisti. E la California fa causa all'Amministrazione Partecipa alla discussione

Si allargano le proteste in America: 150 arresti a San Francisco, 700 Marines a L.A. Trump raddoppia il dispiegamento di forze della Guardia Nazionale, mobilitando altri 2.000 riservisti. E la California fa causa all'Amministrazione Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Si allargano le proteste in America: 150 arresti a San Francisco, 700 Marines a L.A.; Alta tensione a Los Angeles: il governatore Newsom fa causa a Trump, che mobilita anche 700 Marines; Proteste contro arresti migranti: mobilitati marines a Los Angeles.

Ora anche i marines possono usare gli ombrelli - Fino allo scorso novembre, per esempio, c’era la regola che impediva ai membri uomini del corpo dei marines ...

Il pm anti-Ilva Sebastio: "Non si possono tenere persone a arresti navali" - Il pm Franco Sebastio contro Salvini: "Senza un provvedimento ad hoc della magistratura quello che ha fatto sulla Diciotti non si può fare ...