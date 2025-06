Koopmeiners Juve dopo oltre due mesi si rivede l’olandese! È stato convocato al Mondiale per Club | il primo step per riprendersi i bianconeri

Dopo oltre due mesi di assenza, Koopmeiners torna a sorridere con la Juventus: l'olandese, convocato per il Mondiale per Club, rappresenta una nota di speranza per i tifosi bianconeri. La sua presenza in rosa segna un passo importante nel percorso di recupero e rinascita della squadra. Resta da scoprire quanto spazio avrà in campo, ma questo ritorno è senza dubbio un primo passo fondamentale verso il pieno riscatto dei bianconeri.

Koopmeiners Juve, dopo oltre due mesi si rivede l’olandese convocato con i bianconeri: tutti i dettagli. Koopmeiners è stato convocato con la Juve per il Mondiale per Club. Una notizia sicuramente molto positiva per i tifosi bianconeri che rivedono l’olandese dopo quasi due mesi: si vedrà quanto minutaggio avrà il centrocampista che ha saltato questa seconda parte di stagione. Gli unici assenti alla lista dei convocati di Tudor sono, infatti, Cabal e Perin entrambi infortunati. L’ELENCO DEI CONVOCATI DELLA JUVE PER IL MONDIALE PER CLUB .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, dopo oltre due mesi si rivede l’olandese! È stato convocato al Mondiale per Club: il primo step per riprendersi i bianconeri

In questa notizia si parla di: juve - convocato - koopmeiners - oltre

Chi è Gil Puche: il difensore classe 2006 convocato da Tudor per Juve Udinese - Gil Puche, difensore classe 2006, è una giovane promessa della Juventus. Convocato da Tudor per Juve-Udinese, ha esordito con la prima squadra il 30 settembre 2024 con la Juventus Next Gen.

Convocati #VeneziaJuve Igor Tudor recupera #Koopmeiners, #Gatti, #McKennie e Renato #Veiga, oltre a Savona e Thuram che rientrano dalla squalifica Sempre out lo squalificato #Kalulu e i lungodegenti Bremer, Milik e Cabal ARTICOLO NEL PRI Vai su X

AVANTI TUTTA CON IGOR La #Juventus riparte con #Tudor. Mercoledì è previsto un incontro con l’agente dell’allenatore per formalizzare ulteriormente il suo futuro, oltre al contratto già in essere. ? #DiMarzio Vai su Facebook

Convocati Juventus: Tudor ritrova Koopmeiners con il Venezia; Koopmeiners torna per Venezia-Juventus dopo 40 giorni out: come lo utilizzerà Tudor; Tudor: Vlahovic e Koopmeiners out col Bologna.

Mercato Juve: futuro in bilico per Koopmeiners Da it.blastingnews.com: Anche l'olandese può lasciare Torino, decisivo il Mondiale per club, Inter e Roma alla finestra ...