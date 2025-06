Kolo Muani Juve | cosa succederà dopo il Mondiale per Club? Prende piede questa sensazione in casa bianconera Aggiornamenti che non lasciano dubbi

Dopo il Mondiale per Club, l’attenzione si concentra sul futuro di Kolo Muani alla Juventus. La sensazione che questa possa essere una svolta decisiva sta crescendo tra i tifosi bianconeri, alimentata da aggiornamenti esclusivi e indiscrezioni di mercato. Con i primi passi mossi e l’interesse già palpabile, il destino dell’attaccante francese si avvicina a una svolta cruciale: cosa succederà davvero dopo il torneo? Rimanete con noi per scoprire le ultime novità.

Kolo Muani Juve: che cosa accadrà dopo il Mondiale per Club? Emerge questa ipotesi in casa bianconera. Aggiornamenti importanti. Per Randal Kolo Muani il futuro resta ancora tutto da scrivere, ma si muovono già i primi passi importanti in vista della prossima stagione (l’attaccante parteciperà al Mondiale per Club con i bianconeri). Secondo quanto riferito da Giovanni Guardalà a Sky Sport 24, Damien Comolli — nuovo direttore generale della Juventus — avrebbe già avuto contatti diretti con il Paris Saint-Germain per discutere del possibile futuro dell’attaccante francese, lasciando intendere che ci sia una concreta apertura da parte del club parigino per un nuovo prestito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com