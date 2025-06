Kolarov ufficiale l'addio alla Serbia Under 21 | Offerta dell'Inter improvvisa pronto per questa sfida

Il ritorno di Aleksandar Kolarov all'Inter si fa sempre più vicino: dopo l'addio alla Serbia Under 21, il difensore è pronto a riabbracciare i nerazzurri e assumere il ruolo di vice-allenatore accanto a Cristian. La sua esperienza e leadership saranno un valore aggiunto per la squadra, mentre l'offerta improvvisa dell'Inter ha accelerato le trattative. Manca soltanto l’ufficialità, ma il suo ritorno sembra ormai cosa fatta.

Manca soltanto l`ufficialità dell`Inter, ma Aleksandar Kolarov è pronto a tornare in nerazzurro e a vestire i panni di vice-allenatore di Cristian. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

