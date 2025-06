Kirchner | confermata condanna a 6 anni

La Corte Suprema argentina ha confermato la condanna a sei anni di carcere e l’ineleggibilità per Cristina Kirchner, accusata di frode durante la sua presidenza. Una decisione che segna un punto cruciale nel panorama politico del paese, sottolineando l’importanza della giustizia indipendente. La sentenza, basata su prove solide, respinge il ricorso dell’ex presidente, anche se la sua età di 72 anni potrebbe influenzare le modalità di applicazione della pena.

7.00 La Corte Suprema argentina ha confermato la condanna dell'ex presidente Cristina Kirchner a sei anni di carcere e all'ineleggibilità, per frode durante la sua presidenza. Nella sentenza, la Corte ha ritenuto che le sentenze pronunciate in primo e secondo grado "si siano basate sulle numerose prove prodotte". Di conseguenza, "ha respinto il ricorso" di Kirchner che, a causa della sua età, 72 anni, dovrebbe evitare la detenzione in carcere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In Argentina la Corte Suprema è riunita per esaminare il ricorso dell'ex presidente Cristina Kirchner, leader dell'opposizione peronista, contro la condanna a 6 anni per corruzione. Se la condanna verrà confermata scatterà l'arresto. L'opposizione già parla di g Partecipa alla discussione

Il massimo tribunale, si legge nella sentenza, ha ratificato la pena di sei anni e il divieto a ricoprire cariche pubbliche Partecipa alla discussione

