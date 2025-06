Kevin Laster Laborioso e allegro Il dolore della compagna Lo strazio di tre comunità

Kevin Laster, un uomo laborioso e dal cuore allegro, si trova ora al centro di una vicenda dolorosa che coinvolge tre comunità. Ieri mattina, alle sette, la sua assenza ha destato preoccupazione tra colleghi e familiari. La chiamata dalla ditta Cesar Arredamenti a Pramaggiore ha svelato un inquietante mistero: cosa ha causato l'improvviso e inspiegabile allontanamento di Kevin? Un episodio che scuote tutti e lascia aperte molte domande.

Erano passate le 7 di ieri mattina, ma al lavoro non lo vedevano arrivare. La chiamata alla compagna di Kevin Laster, Julie Sedran, e alla mamma, Isabella Zanot, è arrivata dalla ditta Cesar Arredamenti, il posto di lavoro di Laster a Pramaggiore. I datori non si spiegavano infatti quel.

Kevin Laster muore a 31 anni in sella alla sua moto sulla Postumia: fatale lo scontro contro un trattore. Inutile la frenata d'emergenza, è finito sotto il mezzo agricolo - Un tragico episodio scuote Portogruaro: Kevin Laster, solo 31 anni, perde la vita in un terribile incidente sulla Postumia, vittima di uno scontro fatale contro un trattore.

