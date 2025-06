Kevin De Bruyne pronto a sbarcare a Napoli | visite mediche imminenti

Napoli si prepara ad accogliere un vero e proprio fuoriclasse: Kevin De Bruyne è pronto a sostenere le visite mediche e a sbarcare in Italia. L’affare, ormai ai dettagli finali, rappresenta il colpo di mercato degli azzurri, che puntano a rinforzare ulteriormente la squadra. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma tutto fa presagire un lieto fine. Le prossime ore saranno decisive per ufficializzare il grande arrivo.

Tutto fatto tra il fuoriclasse belga e il club partenopeo. Sale l'attesa a Napoli per l'arrivo in Italia di Kevin De Bruyne, il grande colpo di mercato degli azzurri. Secondo quanto confermato da fonti vicine al club, l'accordo tra il calciatore e la società è ormai completo, così come i dettagli con i suoi legali. Anche se manca ancora l'annuncio ufficiale, la trattativa può considerarsi praticamente chiusa. Visite mediche a Roma e firma sul contratto. Il nostro inviato Francesco Modugno conferma da Napoli che De Bruyne sarà domani a Roma, presso Villa Stuart, per sottoporsi alle visite mediche con il suo nuovo club.

Napoli, apertura totale di Kevin De Bruyne al trasferimento: trattativa in fase avanzatissima, lo annuncia Di Marzio - Kevin De Bruyne si apre al trasferimento al Napoli, con trattative in fase avanzata. Lo conferma il giornalista Gianluca Di Marzio, annunciando che il club partenopeo è sempre più vicino a portare il centrocampista belga in Italia.

Napoli in campo per un centrocampo da sogno! Si parla di Kevin De Bruyne agli ultimissimi dettagli: il belga ex City sarebbe pronto a vestire azzurro, con i contatti in corso per definire ingaggio e formula (prestito oneroso + bonus). Parallelame Partecipa alla discussione

Aurelio #DeLaurentiis rilancia: per trattenere #Conte, il presidente del #Napoli è pronto a offrire un rinnovo di contratto con ingaggio più alto rispetto al precedente accordo. E un mercato importante, che partirà da Kevin De Bruyne: ora la palla passa all'allenat Partecipa alla discussione

De Bruyne pronto a firmare col Napoli, è fatta con De Laurentiis - Kevin De Bruyne pronto a firmare con il Napoli: contratto biennale con opzione per il terzo anno.