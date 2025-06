Kesapli premiato per impegno nel promuovere valori sport e dialogo interculturale

Dündar Kesapli, giornalista italo-turco di grande rilievo, ha recentemente ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla Fondazione Fioravante Polito per il suo impegno nel promuovere valori sportivi e il dialogo interculturale. Durante la cerimonia a Napoli, è stato celebrato il suo contributo alla diffusione di un messaggio di educazione, umanità e rispetto attraverso lo sport. Kesapli, presidente dell’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, continua a essere un ponte tra culture diverse, dimostrando che lo sport può unire i popoli.

(Adnkronos) – Il noto giornalista italo-turco Dündar Kesapl? è stato insignito di un prestigioso riconoscimento dalla Fondazione Fioravante Polito, durante una cerimonia tenutasi a Napoli. L'evento, dedicato alla presentazione del Manifesto Etico Sportivo, ha sottolineato l'importanza di riportare al centro dell'attenzione l'educazione, i valori e l'umanità nello sport. Kesapli, presidente dell'Associazione Giornalisti del Mediterraneo e ideatore del Premio Internazionale Eccellenze del Mediterraneo, è stato premiato per il suo costante impegno nel divulgare i principi autentici dello sport e nel promuovere il dialogo tra le culture del bacino mediterraneo.

