kering eyewear acquisisce da safilo la bergamasca lenti

Abbiamo potuto consolidare la nostra presenza nel mercato delle lenti, ampliando la nostra offerta e rafforzando il nostro impegno verso l’innovazione e la qualità. La cessione di Lenti da parte di Safilo Group rappresenta un passo strategico importante per Kering Eyewear, che mira a diventare un punto di riferimento globale nel settore degli occhiali di lusso. Questa acquisizione apre nuove opportunità di crescita e sviluppo nel settore eyewear.

Safilo Group, storico gruppo italiano dell’occhialeria, ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Kering Eyewear, parte del colosso del lusso francese guidato da François-Henri Pinault, per la cessione di Lenti, azienda fondata nel 1996 in provincia di Bergamo, produttrice di lenti da sole, visiere per caschi e fari per il settore automobilistico, aggiungendo ulteriore capacità produttiva al suo footprint industriale. “Abbiamo potuto apprezzare i prodotti di Lenti per molti anni – ha dichiarato Roberto Vedovotto, fondatore, presidente e ceo di Kering Eyewear-, e siamo orgogliosi che ora si unisca a Kering Eyewear fornendo una ulteriore area di competenza alla nostra piattaforma industriale fatta di abilità manufatturiere, stabilimenti e, soprattutto, talenti d’eccellenza”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it