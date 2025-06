Kelly Juventus | il difensore è pronto a fare le valigie ma i bianconeri non hanno intenzione di svenderlo! Voglio evitare questo rischio Cosa si cela dietro i dubbi bianconeri

L'ombra di una cessione imminente aleggia su Lloyd Kelly, il difensore inglese pronto a partire dalla Juventus. Tuttavia, i bianconeri sono determinati a non svenderlo, temendo rischi e ripercussioni future. La questione si fa intricata, tra desiderio di profitto e tutela del patrimonio tecnico. Ma cosa si cela realmente dietro i dubbi della dirigenza? Scopriamolo insieme, perché il futuro di Kelly potrebbe riservare sorprese inaspettate.

Kelly Juventus: l'inglese è indirizzato verso la cessione, ma i bianconeri non vogliono incappare in un rischio. Le preoccupazioni bianconere. La redazione di Sky Sport delucida anche la situazione legata a Lloyd Kelly. Il difensore è in uscita dalla Juve, che vorrebbe introitarci qualcosa attraverso una cessione in sede di calciomercato. Il diktat, però, è chiaro: non bisogna andarci a rimettere. Secondo quanto asserito dai colleghi, la nuova dirigenza bianconera gradirebbe liberarsi del difensore britannico senza incappare in una minusvalenza.