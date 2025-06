Keke Palmer ai BET Awards 2025 porta un look d’archivio Chanel

Keke Palmer ha incantato il palco dei BET Awards 2025 a Los Angeles, distinguendosi con un look da haute couture impreziosito da un pezzo d’archivio Chanel. La sua presenza magnetica e il messaggio di autodeterminazione e amore per sé stessa hanno catturato l’attenzione di tutti. Un omaggio alla moda e alla storia, Keke dimostra ancora una volta come stile e significato possano fondersi in un momento indimenticabile. La sua scelta vintage firma un capitolo di eleganza senza tempo.

Keke Palmer ha brillato al BET Awards 2025, che si sono tenuti a Los Angeles. La sua presenza non è passata inosservata, sia per il suo look da haute couture con un pezzo d’archivio Chanel, sia per le parole profonde condivise dietro le quinte, di autodeterminazione e importanza dell’amore verso se stessi. Keke Palmer fa un omaggio alla moda e alla sua storia ai BET Awards 2025. Per l’occasione, Keke Palmer ha scelto un capo vintage della maison Chanel, risalente al 1993 — lo stesso anno della sua nascita. La minigonna blu notte con scollo a V profondo, dettagli in tulle e top trasparente tempestato di paillettes era un tributo elegante a una moda che sa resistere al tempo senza sembrare nostalgica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Keke Palmer ai BET Awards 2025 porta un look d’archivio Chanel

Altre fonti ne stanno dando notizia

Keke Palmer ai Sag Awards: l'abito ha quasi 40 anni (e lo aveva già reso famoso Jamie Lee Curtis); SAG Awards 2025: tutti i look delle star sul red carpet; Le più belle dei SAG Awards: vincono Millie, Selena e Ariana.

Keke Palmer Wore Vintage Chanel from the Same Year She Was Born to the BET Awards - For the awards show’s milestone 25th anniversary in Los Angeles on June 9, Palmer wore a minidress from Chanel’s 1993 collection with a deep V-

Keke Palmer Sparkles in a Sequined Naked Dress at the BET Awards - At Monday's BET Awards, the One of Them Days actor looked like the star that she is in black and gold embellished Chanel Haute ...