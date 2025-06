Katz | L' Egitto blocchi il convoglio di attivisti verso Gaza | Nave umanitaria di Freedom Flotilla Israele espellerà i quattro francesi ancora detenuti

In un crescendo di tensioni nel Mediterraneo, l’Egitto blocca il convoglio umanitario diretto a Gaza, mentre Israele espelle quattro attivisti francesi ancora in detenzione. Tra loro, Rima Hassan, europarlamentare della Francia Insoumise, che aveva scritto "Free Palestine" in carcere, rischiando il isolamento. Questi eventi rivelano quanto la lotta per i diritti e la solidarietà internazionale siano al centro di un fronte caldo, dove ogni mossa può cambiare gli equilibri.

L'eurodeputata del movimento di estrema sinistra La France Insoumise, Rima Hassan, era stata posta in isolamento dopo aver scritto "Free Palestine" su un muro della prigione di Givon. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Katz: "L'Egitto blocchi il convoglio di attivisti verso Gaza" | Nave umanitaria di Freedom Flotilla, Israele espellerà i quattro francesi ancora detenuti

