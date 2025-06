Katy Perry e Orlando Bloom si sono allontanati cosa si sa sulla crisi che sta colpendo la famosa coppia

Katy Perry e Orlando Bloom, una delle coppie più affascinanti di Hollywood, sembrano attraversare un momento di crisi. Secondo fonti vicine alla coppia, gli impegni e le tensioni hanno portato a un allontanamento che preoccupa i fan e gli addetti ai lavori. La loro relazione, una volta così forte, sembra essere messa alla prova da problemi ormai noti a tutti. Ma cosa si nasconde dietro questa crisi? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Katy Perry e Orlando Bloom stanno attraversando un periodo difficile nella loro relazione. "Trascorrono sempre più tempo separati", racconta una fonte in esclusiva a Us Weekly, "si sono allontanati e non vivono più la stessa vita". Una seconda fonte ha aggiunto: "Non è un segreto che hanno dei problemi e che li hanno da un po' di tempo. Tutti intorno a loro lo sanno".