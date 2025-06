Katy Perry e Orlando Bloom nuova crisi di coppia | perché si sono allontanati

In un momento di forti turbolenze personali e professionali, Katy Perry e Orlando Bloom si trovano a fronteggiare una nuova crisi di coppia. Tra accuse, tensioni e voci di allontanamento, i fan si chiedono cosa stia realmente accadendo tra la celebre cantante e l’attore. Ma quali sono davvero le ragioni di questa frattura? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

Non è la fase migliore della carriera di Katy Perry, decisamente. L’artista è infatti nel mirino dei suoi ormai ex fan e, in generale, delle nuove generazioni. Le sue esibizioni vengono costantemente poste sotto la lente d’ingrandimento e, di certo, non l’ha aiutata la partecipazione al progetto spaziale di Jeff Bezos. Come se non bastasse tutto ciò, si vocifera di una crisi con l’attore Orlando Bloom. Non è la prima volta che i due si ritrovano in una condizione del genere. Prima del grande ritorno di fiamma, infatti, erano stati l’uno lontano dall’altra per un lungo periodo. Katy Perry e Orlando Bloom, in crisi. 🔗 Leggi su Dilei.it