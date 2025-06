Katy Perry e Orlando Bloom in crisi | Si sono allontanati e non vivono più la stessa vita

Le voci di gossip non smettono di alimentare l'attenzione intorno alla coppia formata da Katy Perry e Orlando Bloom. Secondo fonti vicine, i due star si sarebbero allontanati, vivendo ora esperienze separate e attraversando un momento di crisi. Una realtà che lascia i fan in attesa di eventuali chiarimenti o ripercussioni sul loro rapporto. La domanda che tutti si pongono è: riusciranno a superare questa fase difficile?

"Le cose non vanno bene" ha rivelato una fonte as Us Weekly. Le voci di corridoio hanno affermato che Katy Perry e Orlando Bloom starebbero attraverso una crisi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it